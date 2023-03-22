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05:04, 22 марта 2023Из жизни

Порно три минуты демонстрировалось на экране железнодорожной станции

India Today: пассажиров возмутила трансляция порно на экранах железнодорожной станции

На экранах, установленных на железнодорожной станции в индийском городе Патна, штат Бихар, в течение трех минут демонстрировалось видео порнографического содержания. Об этом сообщает India Today.

Сотни находившихся на станции людей, в числе которых были дети, вместо рекламы увидели на экранах порно. Возмущенные пассажиры подали жалобу в полицию и службы безопасности железной дороги.

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По данным India Times, представители службы безопасности связались с агентством, которое отвечало за размещение рекламы на телеэкранах, и попросили операторов остановить трансляцию.

Кадры произошедшего стали вирусными в Twitter.

После инцидента руководство железной дороги аннулировало контракт с агентством Dutta Communication, которое занималось размещением рекламы на платформе. В отношении агентства было возбуждено уголовное дело. Его занесли в черный список железных дорог, на него был наложен штраф.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанъань, провинция Гуандун, посетителям больницы случайно показали на экране телевизора порнофильм. Среди посетителей стоматологического отделения были женщины и дети.

Алиса Дмитриева
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