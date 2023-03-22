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23:06, 22 марта 2023Мир

В США оценили сроки завершения расследования на «Северных потоках»

Белый дом: США не знают, когда завершатся расследования на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

США не знают, когда завершатся расследования на «Северных потоках», но продолжают отрицать свою причастность к инциденту. Такую оценку дал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мне неизвестно о сроках. Мы все еще полагаем, что это был саботаж, и Соединенные Штаты никоим образом к нему не причастны», — подчеркнул представитель американской администрации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» реализован либо непосредственно США, либо вместе со спецслужбами еще некоторого числа стран НАТО. Но спланировать и осуществить эту операцию можно было только при наличии соответствующего решения в Вашингтоне.

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Марина Совина
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