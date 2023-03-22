Власти отреагировали на сообщения о разрушающемся в российском поселке мосте

Минстрой Забайкалья: ведомство осведомлено о проблемах с мостом в Амазаре

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края отреагировало на сообщения о разрушающемся в поселке Амазар мосте. В беседе с «Лентой.ру» представитель министерства заявил, что ведомство осведомлено о проблемах.

21 марта «Ленте.ру» поступило обращение от жителей российского поселка городского типа Амазар, которые забили тревогу из-за обрушающегося на глазах моста. Они сообщили, что останутся «отрезанными от мира», если мост разрушится, потому что другого способа добраться до райцентра и автотрассы у них нет.

«Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края осведомлено о проблемах с мостом в Амазаре и ведет работы по их устранению», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сроков строительства постоянного моста взамен аварийному нет Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

«Но в 2023 году планируется начать возведение временной переправы. На данный момент подрядная организация проходит процедуру утверждения сметной документации, после чего будет подписан контракт в рамках режима ЧС и начнутся работы. Поскольку мост сложный и объем работы большой, закончить строительство переправы будет возможным только в 2024 году», — сказал представитель министерства.

Также в ведомстве отметили, что имеется возможность на лето 2023 года развернуть понтонный мост для обеспечения транспортного сообщения с поселком.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. В момент, когда произошло обрушение, на мосту никого не было.

Водитель грузовика пострадал — его доставили в городскую клиническую больницу. Из-за аварии движение автомобилей на ЕКАД в обе стороны было ограничено.