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05:53, 22 марта 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о «сносящих все на своем пути» бойцах «Вагнера» в Артемовске

RusVesna: бойцы ЧВК «Вагнер» наступают в Артемовске, снося все на своем пути

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Telegram-канал «Военкор Русской Весны» сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» наступают в Артемовске (украинское название — Бахмут), «снося все на своем пути».

Отмечается, что на Бахмутском направлении в районе населенных пунктов Квадраты, Буденовка и Собачевка вагнеровцы продвигаются по некоторым кварталам, нанося интенсивные артиллерийские удары в попытке продвинуться дальше.

Кроме того, возросла интенсивность боев вдоль улицы Корсунского. Российским военным удалось в нескольких местах перейти улицу и выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ряда домов. Бойцы ЧВК применяет авиацию и артиллерийскую тактику «Огневой вал» В Буденовском районе вагнеровцы атакуют в нескольких местах по направлению к улице Колодезная.

20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль около 70 процентов Артемовска. Как он утверждает, со стороны ВСУ ожидается широкое наступление в конце марта — начале апреля.

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Марина Совина
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