СКР продемонстрировал показания солдата ВСУ об обстреле жилых домов в 2022 году

Солдат ВСУ заявил, что получал удовольствие от наблюдения за жителями во время обстрела

Следователи продолжают выявлять обстоятельства, демонстрирующие безжалостное отношение украинских военных к гражданскому населению. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР)

Так, ведомство продемонстрировало показания солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бойчука об обстрелах жилых домов в Николаевке в июне 2022 года. «Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия…», — заявляет Бойчук.

Ранее стало известно, что СКР предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику, замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В 2016 году за время командования данных фигурантов в Донбассе погибли более 500 мирных граждан.