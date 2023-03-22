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11:17, 22 марта 2023Ценности

Одна деталь платья тучной блогерши возмутила зрителей

Расположенные над грудью чашки платья TikTok-блогерши Эйжи возмутили зрителей

Фото: Jim Dyson / Getty Images

Блогерша Эйжа с никнеймом @brownhoneytv примерила новое платье, и одна деталь ее наряда возмутила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 70 тысяч подписчиков.

Тучная инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем платье длины миди насыщенного зеленого оттенка на двойных тонких лямках. Кроме того, она надела серьги и браслет и убрала волосы назад. «Вы когда-нибудь одевались и думали: "Боже мой, я прекрасно выгляжу", — как я сегодня», — обратилась к зрителям девушка.

В свою очередь, юзеры сделали комплименты блогерше, однако отметили, что чашки ее наряда расположены над грудью. «Мне нравится это платье, но я ненавижу подобные чашки и избегаю изделий с ними, потому что они мне никогда не подходят!», «Ненавижу, что никогда не делают чашки для большой груди независимо от размера платья», «Платье красивое, но почему дизайнер сделал чашки такими маленькими? Они над грудью» — написали пользователи.

В сентябре 2022 года американская певица, рэперша и актриса Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, снялась в рекламе своего бренда одежды Yitty в откровенном наряде. На размещенных кадрах исполнительница показала фигуру в топе и легинсах оранжевого оттенка с вырезами, обнажающими ягодицы и часть бедер.

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Карина Черных
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