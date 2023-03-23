ВСУ попытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском

Mash: ВСУ на легкомоторных самолетах пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать на двух гражданских легкомоторных самолетах вышку сотовой связи под Брянском. Их атака была безуспешна, об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, два борта передвигались на сверхмалой высоте — радары и средства противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области их не могли засечь. Предварительно, это были украинские «Аэропракт А-36 Вулкан».

На подлете к сотовой вышке оба воздушных судна сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины. Жертв и разрушении на земле в результате их действий не оказалось.

21 марта сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области.