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14:46, 23 марта 2023Россия

ВСУ попытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском

Mash: ВСУ на легкомоторных самолетах пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать на двух гражданских легкомоторных самолетах вышку сотовой связи под Брянском. Их атака была безуспешна, об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, два борта передвигались на сверхмалой высоте — радары и средства противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области их не могли засечь. Предварительно, это были украинские «Аэропракт А-36 Вулкан».

На подлете к сотовой вышке оба воздушных судна сбросили бомбы, развернулись и улетели обратно на территорию Украины. Жертв и разрушении на земле в результате их действий не оказалось.

21 марта сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области.

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Анна Щербакова
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