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14:11, 23 марта 2023Наука и техника

В Турции испытали дрон Azab

В Турции провели летные испытания дрона-камикадзе Azab

Фото: Anadolu Agency

Турецкая компания Robit Technology разработала многоцелевой дрон-камикадзе с большой дальностью полета Azab. Аппарат успешно прошел летные испытания. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что огневые испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с треугольным крылом проведут в ближайшем будущем. Директор по продуктам Robit Technology Сельчук Фират отметил, что испытания боевой части БПЛА планируют завершить к концу третьего квартала 2023 года.

Беспилотник разработали в двух вариантах: с размахом крыла два (Azab T200) и полтора (Azab T150) метра. Дрон сможет использовать боевые части нескольких типов. Версия с размахом крыла два метра способна нести до 15 килограммов полезной нагрузки, включая специальные боеприпасы, серийные мины и противотанковые гранаты.

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Оператор может управлять дроном на расстоянии до 200 километров с помощью камеры. Также Azab способен лететь к цели по координатам спутниковой системы навигации. Для запуска Azab T150 разработали электрическую катапульту.

Ранее турецкая компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-беспилотник ANKA-3. Аппарат предназначен для нанесения ударов, наблюдательных миссий и применения средств радиоэлектронной борьбы.

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Даниил Иринин
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