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03:42, 23 марта 2023Экономика

В США рассказали о превосходстве России над Западом

Forbes назвал банковскую систему России устойчивее западной благодаря действиям ЦБ

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российские банки являются более надежными по сравнению с западными кредитными организациями, столкнувшимися с кризисом. С таким мнением выступил колумнист Кеннет Рапоза в материале для Forbes.

Рапоза рассказал о превосходстве России над Западом и подчеркнул, что в стране не произошло банковского кризиса, в отличие от событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. По его мнению, рубль укрепился, а в банках не наблюдаются очереди граждан, стремящихся обналичить свои накопления.

Журналист из США назвал банковскую систему России устойчивее западной благодаря действиям Центрального банка (ЦБ) во главе с Эльвирой Набиуллиной. По его словам, регулятор заранее устранил «слабые звенья» в отрасли, чем укрепил финансовые позиции страны.

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Рапоза также напомнил высказывания знаменитого инвестора Джима Роджерса, который назвал падение рубля при введении санкций против Москвы временным. «В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно», — отметил эксперт.

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Марина Совина
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