В США рассказали о превосходстве России над Западом

Forbes назвал банковскую систему России устойчивее западной благодаря действиям ЦБ

Российские банки являются более надежными по сравнению с западными кредитными организациями, столкнувшимися с кризисом. С таким мнением выступил колумнист Кеннет Рапоза в материале для Forbes.

Рапоза рассказал о превосходстве России над Западом и подчеркнул, что в стране не произошло банковского кризиса, в отличие от событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. По его мнению, рубль укрепился, а в банках не наблюдаются очереди граждан, стремящихся обналичить свои накопления.

Журналист из США назвал банковскую систему России устойчивее западной благодаря действиям Центрального банка (ЦБ) во главе с Эльвирой Набиуллиной. По его словам, регулятор заранее устранил «слабые звенья» в отрасли, чем укрепил финансовые позиции страны.

Рапоза также напомнил высказывания знаменитого инвестора Джима Роджерса, который назвал падение рубля при введении санкций против Москвы временным. «В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно», — отметил эксперт.