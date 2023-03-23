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22:40, 23 марта 2023Россия

Раскрыты подробности поездки Путина в Мариуполь

Вице-премьер Хуснуллин назвал поездку президента Путина в Мариуполь абсолютным экспромтом
Марат Хуснуллин и Владимир Путин

Марат Хуснуллин и Владимир Путин . Фото: kremlin.ru / Reuters

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что визит президента страны Владимира Путина в Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) стал для него неожиданным. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Хуснуллин раскрыл подробности о поездке Путина в Мариуполь и подчеркнул, что президент сообщил ему о своих планах по телефону. Он назвал состоявшийся визит абсолютным экспромтом. По словам вице-премьера, через самое короткое время прилетел вертолет, на борту которого находился Путин.

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«Прилетел вертолет, было две машины сопровождения, он сел за руль. Причем даже маршрут он сам выбирал. Никто не готовился… Люди его увидели, стали выходить из квартир… Так все получилось очень по-доброму», — отметил Хуснуллин.

Российский вице-премьер добавил, что в тот момент он находился в плановой командировке. По его словам, Путин осмотрел все ключевые объекты.

Вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.

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Марина Совина
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