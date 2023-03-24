В Кремле высказались о поездке Путина в ДНР

Пресс-секретарь Путина Песков назвал естественной поездку президента в Мариуполь

Поездка президента России Владимира Путина в Донецкую народную республику (ДНР) является естественной и связана с желанием главы государства лично ознакомиться с восстановлением новых территорий. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о поездке российского лидера в Мариуполь. Слова Пескова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, новые регионы находятся в сфере круглосуточного внимания Путина.

«Поэтому то, что он [Путин] принял решение лично это все посмотреть на месте, это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делал». — заявил пресс-секретарь.

Вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь в ДНР. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.

После поездки Путина в Мариуполь в США заявили об успехах России.