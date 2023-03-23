Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

«ЮMoney» и «Ремонт со СберУслугами»: 29% россиян готовы экономить на строительных бригадах

Многие россияне при ремонте экономят на строительных бригадах и дизайн-проекте. О том, что часть граждан оказалась готова отказаться от двух услуг ради экономии средств, говорится в исследовании сервисов «ЮMoney» и «Ремонт со СберУслугами», передает РБК.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян. 29 процентов из них заявили, что могут обойтись без строительной бригады, 26 процентов согласны отказаться от разработки дизайн-проекта, а 20 процентов — от декора. Еще 10 процентов готовы экономить на новой мебели, восемь процентов — на отделочных материалах. Семь процентов респондентов заявили, что купили бы самые дешевые стройматериалы.

На последний ремонт жилья 58 процентов опрошенных потратили менее 200 тысяч рублей. 22 процента уложились в сумму от 200 до 500 тысяч рублей, девять процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей. Пять процентов потратили на улучшение квартиры или дома свыше двух миллионов рублей, четыре процента — 1-1,5 миллиона, два процента — 1,5-2 миллиона.

При этом 25 процентов россиян в последний раз делали ремонт менее пяти лет назад, еще 11 процентов — в 2023 году. 23 процента закончили переделывать жилья в 2022 году, 13 процентов — меньше 10 лет назад, а 24 процента — больше 10 лет назад. Четыре процента респондентов заявили, что никогда не занимались ремонтом.

Руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова отметила, что с начала года заинтересованность граждан в ремонте выросла. По ее словам, полноценный ремонт с дизайн-проектом в основном предпочитают владельцы новостроек, в то время как хозяева «вторички» чаще делают косметический ремонт.

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