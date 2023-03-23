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13:20, 23 марта 2023Россия

В Евпатории объяснили звуки взрывов

Глава администрации Евпатории Демидова объяснила звуки взрывов учениями силовых структур

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Звуки взрывов, которые услышали жители Евпатории, связаны с учениями. Об этом сообщила глава администрации российского города Елена Демидова в Telegram-канале.

«Звуки взрывов, которые слышны в городе, — плановые учения силовых структур. Просьба сохранять спокойствие», — объяснила она.

Рано утром 22 марта Украина пыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, объекты в городе должны были атаковать три беспилотника, они были уничтожены. Два дрона поразили девушки-военнослужащие, их поручено представить к государственным наградам, сообщил министр.

До этого, 20 марта, беспилотники атаковали Крым — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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