Глава МАГАТЭ Гросси заявил о невозможности создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уже не рассматривается, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о прекращении боевых действий вокруг атомной электростанции. Как уточнил глава организации, создание демилитаризованной зоны вокруг станции принесет дополнительные сложности. «Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной», — заявил он о невозможности создания такой территории.

Гросси считает, что сейчас надо следить за тем, чтобы «не атаковали станцию или не использовали ее для нападения».

Также он рассказал, что наблюдатели на ЗАЭС появились без согласия Москвы и Киева. Миссия «забыла» часть своей команды на объекте.