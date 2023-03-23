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01:48, 23 марта 2023Мир

Гросси заявил о давлении на Россию и Украину по вопросу Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: наблюдатели на ЗАЭС появились без согласия Москвы и Киева

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «забыла» часть своей команды на Запорожской атомной электростанции (АЭС) во время первого визита в августе 2022 года, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, таким образом, без предварительного согласия России и Украины, появилась международная миссия наблюдателей на станции. «Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это? Это было бы невозможно», — задался он вопросом.

Гросси заявил, что МАГАТЭ было вынуждено «надавить». «Мы создали ситуацию, когда я поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек», — объяснил он.

Ранее Гросси выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу за то, что тот поддержал миссии агентства на ЗАЭС.

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Марина Совина
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