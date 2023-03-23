Власти Грузии призвали европейских друзей Саакашвили извиниться

В парламенте Грузии призвали европейских друзей Саакашвили извиниться перед народом страны

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал европейских друзей экс-президента республики Михаила Саакашвили извиниться перед народом страны, а не принимать резолюции. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

«Его друзья за пределами страны, будь то в Европарламенте или другие политики, которые делают заявление за заявлением якобы о его спасении, дают ему надежду, что осталось еще немого, надо еще немного похудеть, (...) и "со дня на день мы спасем тебя"», — сказал он.

Папуашвили отметил, что эти люди подталкивают политика к членовредительству, они меньше всего являются друзьями Саакашвили. По его словам, врачи и власти Грузии пытаются сделать все для того, чтобы бывший президент перестал наносить себе вред и был здоров. Спикер парламента подчеркнул, что друзья Саакашвили прикрывали его как преступника в Европейском союзе (ЕС).

Ранее премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили ответил на призыв депутатов Европарламента освободить экс-президента страны. Как он утверждает, эпоха, когда руководство Грузии обслуживало иностранные интересы, окончилась. Гарибашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию позорной, а самого Саакашвили европейским «агентом».