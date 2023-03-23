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11:38, 23 марта 2023Мир

Стало известно о визите главы МИД Ирана в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Россию 29 марта

Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Россию 29 марта, где у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В ходе диалога главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят актуальные международные вопросы включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (cdgl) по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье, каспийскую проблематику.

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Виктория Кондратьева
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