Стало известно о визите главы МИД Ирана в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Россию 29 марта

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Россию 29 марта, где у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В ходе диалога главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят актуальные международные вопросы включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (cdgl) по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье, каспийскую проблематику.

