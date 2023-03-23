Названы рычаги давления Китая на США

Аналитик Асафов заявил о наличии у Китая рычагов давления на США

У Китая есть экономические рычаги давления на США, которые могут быть использованы, в частности, для урегулирования украинского конфликта. Тем не менее, их применение маловероятно, поскольку две страны сильно зависят друг от друга в вопросе товарооборота. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Рычаги давления у Китая есть, но они находятся в крайне чувствительном для страны поле: если произойдет эскалация экономического противостояния, пострадают не только США, но и сам Китай, ведь между странами налажен очень серьезный товарооборот», — сказал аналитик.

По его словам, прекращение поставок чувствительных для Штатов товаров могут нести необратимые последствия, именно поэтому страна пытается уменьшить зависимость от Китая. Но, поскольку зависимость обоюдная, Асафов считает, что Пекин пока не пойдет дальше заявлений о своей позиции.

«Условия более решительных действий Китая есть. Это, к примеру, интенсификация влияния на внутреннюю политику страны в части Тайваня. Также КНР беспокоит нарушение мировых логистических цепочек и увеличение проблем в этой области, в том числе, из-за украинского конфликта, и другие проблема. Так что пока Китай просто заявляет свою позицию, оставаясь на уровне предложений. Но ситуация может измениться», — заключил Асафов.

Комментируя визит главы КНР в Москву, политолог Томас Грэм в материале для Newsweek заявил, что встреча двух лидеров смутила власти США и может стать серьезным поводом для беспокойства Вашингтона. По его словам, встреча главы Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина показала, что Китай становится главным мировым игроком, что грозит отставанием США и их уходом на второй план в дипломатии.