Россиянам назвали недорогие заграничные направления на майские праздники

OneTwoTrip: из Москвы в мае можно улететь в Минск за 4300 рублей

Россиянам рассказали, куда можно выгодно отправиться за границу на майские праздники. Недорогие направления для путешествий названы в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса собрали выгодные варианты авиабилетов в период с 28 апреля по 14 мая с отправлением из разных регионов страны. Самые дешевые билеты из Москвы можно приобрести в Минск за 4300 рублей или в узбекский Ургенч за 4700 рублей. Другие направления Узбекистана выйдут чуть дороже: перелет в Ташкент обойдется в 7700 рублей, в Бухару — 10,1 тысячи рублей, в Самарканд — 10,5 тысячи рублей. Недорого получится улететь в Бишкек — от 8500 рублей, азербайджанскую Гянджу — 9400 рублей, или в таджикский Худжанд — 9600 рублей. Стоимость поездки в Армению начинается от 10,4 тысячи рублей (Гюмри), прямой рейс до Еревана обойдется в 11,2 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга также дешевле всего улететь в Минск (4500 рублей) и Ургенч (8800 рублей). Еще одним направлением до 10 тысяч рублей оказался Худжанд (8900 рублей). Чуть дороже обойдутся рейсы в Баку (12,2 тысячи), Ош (12,5 тысячи рублей), Бишкек (13 тысяч), Ереван (14,8 тысячи), Фергану (15 тысяч), Самарканд (15,1 тысячи) и Астану (16,1 тысячи рублей).

Туристам из Екатеринбурга посоветовали присмотреться к авиабилетам в Узбекистан: улететь в Бухару можно за 7500 рублей, в Самарканд — за 9900 рублей. Перелет в киргизский Ош выйдет в 10 тысяч рублей, Минск — 10,2 тысячи рублей, Бишкек — 10,4 тысячи. Также в список выгодных направлений вошли Астана (11,1 тысячи), Душанбе (11,3 тысячи), Худжанд (11,5 тысячи), казахские Шымкент (12,6 тысячи) и Алма-Ата (12,7 тысячи рублей).

Из Казани дешевле всего улететь в столицы Киргизии, Белоруссии и Ирана: авиабилет в Бишкек выйдет в 6800 рублей, в Минск — 8300 рублей, в Тегеран — 8800 рублей. Недорогие перелеты можно найти в Ош (10,2 тысячи), Душанбе (12,1 тысячи), Баку (12,2 тысячи), Худжанд (17 тысяч), Самарканд (17,1 тысячи), Ташкент (17,2 тысячи) и Стамбул (17,7 тысячи рублей).

Жителям Новосибирска выгоднее всего отправиться в Фергану за 5200 рублей и Ош за 5700 рублей. Доступными вариантами менее 10 тысяч рублей оказались Усть-Каменогорск (9200 рублей), Бишкек (9400 рублей), Душанбе (9500 рублей) и Ташкент (9600 рублей). Также есть недорогие билеты в Самарканд (10 тысяч), Астану (10,8 тысячи), Бухару (12,3 тысячи) и Алматы (12,4 тысячи рублей).

Ранее в марте сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом на майские праздники в двух странах — Турции и Армении. Так, чаще всего туристы ищут билеты в Стамбул и Ереван.