В Сербии заявили об опасности британских снарядов с ураном для ВСУ

Генерал Йованович: снаряды Британии с ураном для ВСУ намного опаснее 1999 года в Сербии

Сербский генерал-майор Данко Йованович прокомментировал решение Великобритании о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Об этом он высказался в беседе с «Вечерне новости».

Военный напомнил, что в ходе агрессии НАТО против Сербии были использованы снаряды калибра 30 миллиметров с 289 граммами обеденного урана, что привело к загрязнению природы и заболеванию людей. «Это подтверждают и пострадавшие итальянские военные в составе контингента НАТО в Косово KFOR», — отметил он.

Йованович заявил, что британские снаряды для ВСУ намного опаснее тех, что использовали при бомбардировках НАТО Сербии в 1999 году. Боеприпасы из Лондона несут гораздо больше радиации, а их применение грозит более тяжелыми последствиями.

«Использование снарядов калибра 120 миллиметров с намного большим количеством обедненного урана означает несравнимо большее загрязнение почвы и воды, которое продлится тысячи лет», — заключил он.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.

Снаряды использовали во время боевых действий в Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.