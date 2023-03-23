Полицейский остановил потерявший управление фургон и спас жизнь 21 человека

В Индии полицейский остановил потерявший управление фургон и спас 21 человека

В городе Хайдарабад, штат Телангана, Индия, полицейский Карунакар Редди спас жизнь 21 человека, остановив потерявший управление фургон. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел во вторник, 21 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, проводивших акцию протеста, и посадили их в фургон, чтобы отвезти в полицейский участок.

Вскоре после того, как автомобиль начал движение, у коллеги Редди, находившегося за рулем, случился приступ эпилепсии, и он потерял сознание. Фургон начал смещаться влево и вправо по полосе и несколько раз врезался в разделительную полосу. Редди, находившийся в задней части фургона вместе с протестующими и тремя коллегами, понял, что с водителем что-то не так, и выпрыгнул из движущейся машины.

Полицейский добежал до кабины водителя, открыл дверь и нажал рукой на тормоз, одновременно поворачивая руль налево. Фургон медленно свернул с дороги, врезался в клумбу на обочине и остановился.

Водителя фургона доставили в больницу. Активисты не пострадали, позже их доставили в полицейский участок и привлекли к ответственности по различным разделам уголовного кодекса Индии. Редди и один его коллега получили незначительные травмы.

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