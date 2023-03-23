Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:53, 23 марта 2023Из жизни

Полицейский остановил потерявший управление фургон и спас жизнь 21 человека

В Индии полицейский остановил потерявший управление фургон и спас 21 человека

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

В городе Хайдарабад, штат Телангана, Индия, полицейский Карунакар Редди спас жизнь 21 человека, остановив потерявший управление фургон. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел во вторник, 21 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, проводивших акцию протеста, и посадили их в фургон, чтобы отвезти в полицейский участок.

Вскоре после того, как автомобиль начал движение, у коллеги Редди, находившегося за рулем, случился приступ эпилепсии, и он потерял сознание. Фургон начал смещаться влево и вправо по полосе и несколько раз врезался в разделительную полосу. Редди, находившийся в задней части фургона вместе с протестующими и тремя коллегами, понял, что с водителем что-то не так, и выпрыгнул из движущейся машины.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Полицейский добежал до кабины водителя, открыл дверь и нажал рукой на тормоз, одновременно поворачивая руль налево. Фургон медленно свернул с дороги, врезался в клумбу на обочине и остановился.

Водителя фургона доставили в больницу. Активисты не пострадали, позже их доставили в полицейский участок и привлекли к ответственности по различным разделам уголовного кодекса Индии. Редди и один его коллега получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что житель США, 17-летний Джо Сэлмон, спас 83-летнего Томаса Ли и его собаку по кличке Купер из ледяного озера. Пенсионер и его собака не пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
В Москве посадили педофила за неоднократное изнасилование малолетней дочери
В НАТО оправдали передачу Украине снарядов с обедненным ураном
Вылетевший из Москвы самолет вернулся обратно из-за разгерметизации салона
Полицейский остановил потерявший управление фургон и спас жизнь 21 человека
Россияне в два раза сильнее захотели жить в популярной пляжной стране
Россиянам назвали приводящие к раннему старению привычки
Мать изнасилованного в Москве на видео четвероклассника заявила о других жертвах
Разыскиваемого за оборот героина гражданина Турции экстрадировали
Фанатов «Зенита» вывели со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.