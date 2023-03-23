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10:39, 23 марта 2023Россия

Пьяный россиянин за рулем авто сбил двух женщин на тротуаре

В Томской области пьяный мужчина за рулем Toyota сбил двух женщин, одна из них умерла

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В городе Стрежевой Томской области пьяный мужчина за рулем легкового автомобиля сбил двух женщин, которые шли по тротуару. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, авария произошла на улице Ермакова. Водитель Toyota не справился с управлением, после чего сбил двух женщин на тротуаре. Впоследствии машина опрокинулась.

Умерла женщина 70 лет, 57-летнюю россиянку госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Приморском крае беременная девушка в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством насмерть сбила пенсионера. Еще один человек пострадал, его доставили в больницу. После случившегося россиянка сначала скрылась с места ДТП, но позже явилась с повинной.

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Анастасия Шейкина
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