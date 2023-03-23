Сбившего двух женщин за рулем авто пьяного россиянина сняли на видео

Сбившего двух женщин в Томской области пьяного водителя сняли на видео

Пьяного водителя, сбившего двух женщин на тротуаре в городе Стрежевой в Томской области, сняли на видео. Запись публикует пресс-служба регионального управления МВД России.

На кадрах видно, как Toyota Corolla движется по дороге и внезапно врезается в сугроб на обочине. После этого машина опрокидывается и сбивает двух пешеходов, а затем вылетает на проезжую часть, врезается в автомобиль Lexus и переворачивается еще несколько раз.

Инцидент произошел 22 марта на улице Ермакова. По данным правоохранителей, в результате случившегося 70-летняя женщина скончалась на месте, а ее 57-летняя спутница госпитализирована с различными травмами. Известно, что за рулем Toyota Corolla находился 37-летний местный житель, который ранее был судим, он и водитель Lexus не пострадали. Россиянина задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пьяный мужчина сел за руль и сбил человека вместе со скамейкой. Пострадавший мужчина отделался ушибами.