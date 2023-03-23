В Раде предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий

Депутат от партии Зеленского Третьякова предложила отменить пожизненные льготы ветеранам

Отменить пожизненные льготы участникам боевых действий предложила депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова, передает ТАСС.

По ее словам, льготы ввели без учета способности бюджета страны вынести такую нагрузку. Это привело к тому, что некоторые льготы не работают.

«Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в двух-трехлетнюю денежную стипендию-доплату к основному доходу», — высказала Третьякова свое видение изменений, отметив, что размер пособия должен зависеть от должности бывшего военного, срока службы и количества выполненных задач.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде проекты по поддержке страны.