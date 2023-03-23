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01:13, 23 марта 2023Мир

ВОЗ предупредила о риске холеры на глобальном уровне

ВОЗ оценила риск холеры на глобальном уровне как очень высокий

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске холеры на глобальном уровне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

ВОЗ указала на растущее число вспышек и их географическое расширение. В организации напомнили о нехватке вакцин от холеры и других ресурсов. «ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — подчеркнули эксперты.

Организация добавила, что о вспышке холеры сообщили 24 страны. Большинство из них находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее в ВОЗ рассказали, что во многих странах наблюдается большая летальность от холеры, чем раньше. Так, в 2021 году средний показатель заболеваемости холеры составил 1,9 процента (в Африке — 2,9 процента), что стало рекордным значением за более чем 10 лет. По мнению специалистов, эта тенденция останется в результатах 2022 и 2023 годов.

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Марина Совина
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