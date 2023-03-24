Мужчина взял прах умершего 12 лет назад отца в поход по барам и потерял

The Mirror: британец взял прах отца на прогулку и потерял, напившись в пабе

Житель британского города Саутенд-он-Си, графство Эссекс, напился и потерял прах отца во время похода по пабам. Об этом сообщает The Mirror.

39-летний музыкант Стэн Блейд, приехавший в родной город навестить семью и друзей, решил захватить прах отца на прогулку. «У него было отличное чувство юмора, поэтому я хотел сделать что-то, чтобы отдать ему дань памяти, так как давно не был в родном городе», — пояснил британец. Его родитель скончался 12 лет назад в возрасте 60 лет от последствий злоупотребления алкоголем.

Проигнорировав протесты мачехи, Блейд взял прах и отправился на набережную, чтобы покататься на аттракционах, съесть мороженое и посидеть на пляже. Мужчина намеревался снять видео для TIkTok с рассказом об этом дне, но случайно встретил компанию старых друзей. В результате день с умершим отцом превратился в девятичасовую пьяную прогулку по барам.

В какой-то момент Блейд потерял пакет, в котором лежал прах отца. Он вернулся домой за полночь и только после этого заметил пропажу. К тому моменту британец выпил шесть банок и пять пинт пива в паре пабов.

Мачеха была в ярости, когда узнала о произошедшем. «Я вернулся домой, и мачеха спросила меня: "Где твой отец?" Она была, мягко говоря, недовольна произошедшим, и я не могу ее в этом винить», — заявил Блейд.

Мужчина обыскал все пабы, где побывал с друзьями, но никто не заметил пропавшего пакета. Он сам в последний раз видел его рядом с парком развлечений на набережной.

На вопрос, готова ли она уже посмотреть на произошедшее с юмором, мачеха ответила: «Нет. Я хранила этот прах 12 лет. Я говорила тебе, что не надо брать его на пляж. Тебе нужны только твои видео для TikTok».

В конце концов Блейд опубликовал в TIkTok объвление о поиске праха. Если это не поможет, он планирует подать заявление о его исчезновении в полицию.

Ранее сообщалось, что 78-летняя жительница города Абергеле, Великобритания, собиралась захоронить прах мужа в его любимом месте в США, но не смогла сделать этого из-за потери чемодана в пути. Она смогла забрать найденный багаж только спустя две недели, когда вернулась домой.