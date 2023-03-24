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22:13, 24 марта 2023Забота о себе

Диетолог назвал сгущающие кровь напитки

Диетолог Гинзбург сообщил, что алкоголь и сладкие напитки сгущают кровь

Фото: Pradeep Javedar / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что алкоголь, а также сладкие и соленые напитки сгущают кровь. Его слова приводит «Москва 24».

Специалист предупредил, что густая кровь может привести к образованию тромбов. По его словам, система свертывания крови защищает человека от кровопотери. «Но если она слишком активна, то кровь может свертываться в сосудах без всякого дефекта их стенки. Тогда будет образовываться тромб», — пояснил диетолог.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко раскрыла полезные свойства зелени. По ее словам, в шпинате содержатся витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатка. Также много витаминов содержит и мангольд. Специалист добавила, что хорошей основой для салата может стать кресс-салат, который содержит витамины К и С. Кроме того, в руколе содержатся витамины С и А.

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Марина Совина
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