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05:04, 24 марта 2023Забота о себе

Женщины перечислили сводящие их с ума части мужского тела

Женщины признались на Reddit, что их возбуждают мужские руки

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательницы форума Reddit перечислили части мужского тела, которые сводят их с ума. Своими ответами они поделились в разделе AskReddit.

Во многих комментариях женщины признались, что их возбуждают различные части рук мужчины — кисти, предплечья, плечи.

Чертовы предплечья. Однажды я чуть не покалечилась на работе, потому что отвлеклась на мускулистые предплечья

stealth_mode_76пользовательница Reddit

Большие руки. Необязательно с надутыми венами, а объемные. Это очень отвлекает!

stretchy-unicornпользовательница Reddit

Популярным стал и комментарий о мужских губах.

Когда я читаю по губам и думаю, что у человека красивые губы, я сразу теряю нить разговора

goodomens97пользовательница Reddit
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Немало ответов посвящены не внешним характеристикам, а, например, запаху или голосу.

Иногда мужчина так приятно пахнет, что у меня кружится голова. Когда в запахе есть оттенок геля после бритья и их собственного запаха

AnnaLiffeyпользовательница Reddit

Голос может свести с ума. Если у мужчины низкий голос, я просто улетаю в космос

motsonianпользовательница Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit назвали факты о женщинах, которые они узнали, только заведя первые отношения. Одним из самых популярных стал комментарий о вагинальных выделениях, которые могут оказывать необычное влияние на ткань.

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Александра Лисица
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