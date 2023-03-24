Женщины перечислили сводящие их с ума части мужского тела
Пользовательницы форума Reddit перечислили части мужского тела, которые сводят их с ума. Своими ответами они поделились в разделе AskReddit.
Во многих комментариях женщины признались, что их возбуждают различные части рук мужчины — кисти, предплечья, плечи.
Чертовы предплечья. Однажды я чуть не покалечилась на работе, потому что отвлеклась на мускулистые предплечья
Большие руки. Необязательно с надутыми венами, а объемные. Это очень отвлекает!
Популярным стал и комментарий о мужских губах.
Когда я читаю по губам и думаю, что у человека красивые губы, я сразу теряю нить разговора
Немало ответов посвящены не внешним характеристикам, а, например, запаху или голосу.
Иногда мужчина так приятно пахнет, что у меня кружится голова. Когда в запахе есть оттенок геля после бритья и их собственного запаха
Голос может свести с ума. Если у мужчины низкий голос, я просто улетаю в космос
Ранее мужчины с форума Reddit назвали факты о женщинах, которые они узнали, только заведя первые отношения. Одним из самых популярных стал комментарий о вагинальных выделениях, которые могут оказывать необычное влияние на ткань.