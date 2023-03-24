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14:38, 24 марта 2023Из жизни

Визит Карла III во Францию отложили из-за протестов

Карл III и Камилла отменили поездку во Францию из-за протестов
Камилла и Карл III

Камилла и Карл III. Фото: Chris Jackson / Reuters

Елисейский дворец сообщил, что визит Карла III во Францию отложился на фоне протестов. По информации Le Figaro, в ходе телефонных переговоров британское и французское правительства пришли к выводу, что сейчас неподходящее время для первого визита нового британского монарха, и отменили поездку.

Букингемский дворец сообщил, что Карл III и Камилла будут счастливы посетить Францию, как только «будут определены подходящие даты». Король с супругой должны были приехать в Париж в воскресенье, 26 марта, и пробыть во Франции до среды. В ходе поездки новый британский монарх с королевой-консортом планировали также посетить Версаль и Бордо. Однако в связи с недавно принятым в обход парламентского голосования законопроектом о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в стране уже неделю бушуют протесты и забастовки.

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Президент страны Эммануэль Макрон подвергся серии нападок в связи с планированием встречи с Карлом III. Сообщалось, что оппозиционные политики и представители профсоюзов считают, что визит британского короля в республику в нынешней ситуации недопустим. Протестанты открыто заявляли о намерении сорвать или испортить приезд Карла III.

При этом лишь накануне, выступая в эфире Cnew, министр внутренних дел Джеральдин Дармане подтверждала, что Франция «готова к приему британского монарха, для которого в столице будут созданы идеальные условия». Она сообщила, что для обеспечения безопасности начиная с воскресенья в Париже, парижских пригородах и Бордо будут дежурить более четырех тысяч полицейских и жандармов. Она также рассказала о мерах безопасности, связанных с выступлением Карла III в сенате и ужином в Версальском дворце. Дармане в своем выступлении не упоминала о возможности отмены визита.

Ранее сообщалось, что ужин Карла III в Версальском дворце может быть отменен из-за угроз протестующих французов. Роскошный прием на 200 персон в бывшей резиденции французских королей в разгар беспорядков вызвал у французов неприятные ассоциации.

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Антонина Черташ
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