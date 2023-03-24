Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 24 марта 2023Силовые структуры

Российский вахтовик попался на краже гуманитарной помощи

В Вологодской области бывший заключенный украл еду и одежду из помещения с гумпомощью

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Вологодской области задержали 31-летнего бывшего уголовника из Иркутской области, попавшегося на краже. Об этом в пятницу, 24 марта, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, недавно освободившийся из колонии мужчина прибыл в поселок Шексна для работы вахтовым методом. 26 октября 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пролез через окно в помещение, где хранилась гуманитарная помощь и украл 10 комплектов мужского термобелья, три банки консервов, 60 светодиодных фонарей, несколько пар носков, лекарства и одежду.

Следователи оценили ущерб в 36 210 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

1 июля 2022 года сообщалось, что полиция завела дело на 20-летнюю россиянку за кражу продуктов из магазина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море
ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов
Бывшая солистка «Серебра» снялась в платье-сетке на голое тело
Доктор Мясников выявил связь язвы желудка с группой крови
Медведев высказался о Twitter и Telegram
Медведев призвал присмотреться к историческому значению князя Потемкина
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
В России допустили резкий рост закупок зерна в госфонд из-за проблем с экспортом
Тигр растерзал двух собиравших валежник женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.