Российский вахтовик попался на краже гуманитарной помощи

В Вологодской области бывший заключенный украл еду и одежду из помещения с гумпомощью

В Вологодской области задержали 31-летнего бывшего уголовника из Иркутской области, попавшегося на краже. Об этом в пятницу, 24 марта, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, недавно освободившийся из колонии мужчина прибыл в поселок Шексна для работы вахтовым методом. 26 октября 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пролез через окно в помещение, где хранилась гуманитарная помощь и украл 10 комплектов мужского термобелья, три банки консервов, 60 светодиодных фонарей, несколько пар носков, лекарства и одежду.

Следователи оценили ущерб в 36 210 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

1 июля 2022 года сообщалось, что полиция завела дело на 20-летнюю россиянку за кражу продуктов из магазина.