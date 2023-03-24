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13:45, 24 марта 2023Силовые структуры

Прилетевший из Дубая россиянин напал на сотрудника таможни из-за досмотра багажа

В аэропорту Пулково вернувшийся из Дубая пассажир напал на таможенника из-за досмотра

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В аэропорту Пулково россиянин, вернувшийся в Россию из Дубая, напал на сотрудника таможни из-за досмотра его багажа. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Когда таможенники начали досмотр сумок пассажира, то обнаружили там более 15 тысяч незадекларированных долларов — на пять тысяч больше разрешенной нормы. После того как в отношении мужчины составили протокол, он стал выражаться в адрес сотрудников ФТС нецензурной бранью и угрожать им расправой, а затем напал на одного из них.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о нападении на представителя власти.

Ранее сообщалось, что российская таможня нашла в фуре из Казахстана четыре тонны насвая в мешках с куриным пометом.

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Елизавета Новикова
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