США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем

США и Канада намерены «эффективно конкурировать» на равных условиях

США и Канада совместно рассматривают Китай как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Отмечается, что стороны планируют сотрудничать с Пекином по вопросам, которые представляют взаимный интерес, включая проблему изменения климата.

При этом Канада и Соединенные Штаты намерены «эффективно конкурировать» с китайской стороной на равных условиях. Кроме того, стороны условились тесно сотрудничать в противодействии иностранному вмешательству, в том числе со стороны Китая, которое может быть нацелено на подрыв основополагающих демократических ценностей.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что вскоре система воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) будет модернизирована. «NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — отметил он.