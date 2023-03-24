Телескоп Уэбба разглядел силикатные облака на планете VHS 1256 b

Телескоп Уэбба впервые наблюдал за турбулентной атмосферой экзопланеты VHS 1256 b

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) впервые позволил астрономам наблюдать за атмосферой экзопланеты, находящейся примерно в 40 световых годах от Земли. Облака на этой планете состоят из силикатов, а сама газовая оболочка постоянно перемешивается в течение 22-часового дня, что делает VHS 1256 b самым переменчивым объектом планетарной массы. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

VHS 1256 b находится в двойной системе, а период орбиты составляет около 10 тысяч лет. Она удалена от родительских звезд на расстояние, которое в четыре раза превышает расстояние от Солнца до Плутона, что делает ее удобным объектом, имеющим атмосферу, для наблюдения с помощью JWST. Астрономы провели наблюдения за верхними слоями атмосферы планеты, используя спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI).

В облаках, температура которых достигает 815 градусов Цельсия, были выявлены как мелкие, так и более крупные частицы силикатной пыли. Присутствие силикатов объясняется тем, что VHS 1256 b имеет низкую гравитацию, поэтому частицы могут продолжительное время оставаться в верхних слоях атмосферы, где JWST может их обнаружить. Кроме того, турбулентность объясняется небольшим возрастом планеты, насчитывающим всего 150 миллионов лет.

Ученые также выявили четкие сигналы присутствия воды, метана, окиси углерода, двуокиси углерода, натрия и калия. Это самое большое количество различных молекул, одновременно идентифицированных на планете за пределами Солнечной системы.