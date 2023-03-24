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03:08, 24 марта 2023Мир

Стало известно о переходе австралийского нациста к ВСУ для борьбы с Россией

SMH: известный неонацист из Австралии Ньюман присоединился к ВСУ для войны против русских

Фото: Bundeswehr / Reuters

Австралийский преступник, связанный с неонацистами и международным терроризмом, решил участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала газета Sydney Morning Herald.

В публикации уточняется, что речь идет о Дэниеле Ньюмане, обладающем связями с неонацистами в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и британской группировки Combat 18. Спецслужбы Австралии пытались предотвратить военную подготовку местных экстремистов за границей, но их действия не увенчались успехом.

До этого марте Ньюман приехал в Малайзию перед тем, как присоединиться к ВСУ для войны против русских.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказали, что встречают нацистскую символику на позициях Киева. В частности, на многих машинах ВСУ изображены белые кресты, напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны.

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Марина Совина
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