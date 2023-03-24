Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:07, 24 марта 2023Бывший СССР

Киев выделил миллионы долларов на строительство фортификационных сооружений

Правительство Украины выделило $27 млн на строительство фортификационных сооружений
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Правительство Украины приняло постановление о расширении строительства фортификационных сооружений, бюджетом предусмотрено выделение более 27 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее в марте Киев поручил начать строительство фортификационных сооружений в ряде областей Украины. Обеспечить строительство должны Минобороны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), министерство экономики, областные военные администрации (ОВА) и другие ведомства.

До этого стало известно, что ВСУ начали строить железобетонный забор на границе с Белоруссией, а позже — о постройке блиндажей в Волынской области Украины. Как сообщалось, местное население и военные копали глубокие рвы, укрепляя их деревом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны
«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай»
Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России
США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем
Кадырова наградили медалью за правозащиту
Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году
Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»
Байден перепутал Канаду с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.