Киев выделил миллионы долларов на строительство фортификационных сооружений

Правительство Украины выделило $27 млн на строительство фортификационных сооружений

Правительство Украины приняло постановление о расширении строительства фортификационных сооружений, бюджетом предусмотрено выделение более 27 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее в марте Киев поручил начать строительство фортификационных сооружений в ряде областей Украины. Обеспечить строительство должны Минобороны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), министерство экономики, областные военные администрации (ОВА) и другие ведомства.

До этого стало известно, что ВСУ начали строить железобетонный забор на границе с Белоруссией, а позже — о постройке блиндажей в Волынской области Украины. Как сообщалось, местное население и военные копали глубокие рвы, укрепляя их деревом.