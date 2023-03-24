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12:25, 24 марта 2023Мир

Китай заявил о благородной дружбе с Россией

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила о благородной дружбе Китая с Россией

Фото: Jason Lee / Reuters

Между Россией и Китаем установилась благородная дружба. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что двусторонние отношения Пекина и Москвы строятся на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон. «Две стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит пользу не только народам двух стран, но и всему миру», — уточнила она.

Мао Нин отметила, что дружба Китая с Россией сильно отличается от гегемонии, бесчинства и травли, которыми занимаются власти США.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения. Он назвал российского лидера дорогим другом и заявил, что высоко ценит отношения с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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