Китай заявил о благородной дружбе с Россией

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила о благородной дружбе Китая с Россией

Между Россией и Китаем установилась благородная дружба. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что двусторонние отношения Пекина и Москвы строятся на принципах неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон. «Две стороны развивают взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит пользу не только народам двух стран, но и всему миру», — уточнила она.

Мао Нин отметила, что дружба Китая с Россией сильно отличается от гегемонии, бесчинства и травли, которыми занимаются власти США.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения. Он назвал российского лидера дорогим другом и заявил, что высоко ценит отношения с Москвой.