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14:22, 24 марта 2023Силовые структуры

Генпрокуратура выступила за контроль полицией психически нездоровых людей

В Генпрокуратуре заявили о необходимости контроля полицией психически нездоровых людей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Генпрокуратура России выступила за контроль полицией психически нездоровых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирины Ребриной.

«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям», — заявила она.

Ранее глава управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов предложил рассматривать русофобию как проявление экстремизма.

Кроме того, он выступил с предложением ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Начальник управления добавил, что русофобия — «весьма нелицеприятное явление», которое стало распространяться в отдельных государствах.

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Екатерина Власова
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