Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 24 марта 2023Бывший СССР

В Грузии напомнили о сотрудничестве правительства времен Саакашвили с Россией

«Sputnik Грузия»: премьер Грузии напомнил оппозиции о сотрудничестве Саакашвили с Россией

Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что требования оппозиции проводить антироссийскую политику противоречат действиям, совершенным правительством времен бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Премьер-министра цитирует «Sputnik Грузия» в Telegram.

Гарибашвили напомнил оппозиции, что при Саакашвили руководство страны продало критическую инфраструктуру и энергетические объекты российским компаниям. Слова премьера стали ответом на требования разорвать экономические отношения с Россией.

Премьер-министр также отметил, что прошлое правительство сняло визовый режим для россиян, и не ввело санкции после 2008 года (российско-грузинский конфликт — прим. «Ленты.ру»). Гарибашвили считает, что выполнения требований оппозиции принесет ущерб гражданам Грузии.

Ранее вице-спикер парламента Грузии заявил, что в страну приезжают стронники экс-президента Саакашвили, чтобы подталкивать молодежь к революции. Саакашвили отбывает тюремное заключение в Грузии, он жалуется на потерю веса и риски развития полиорганной недостаточности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ткачев Егор
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о безопасности Путина в поездке в ДНР одной фразой
В России ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине
В Молдавии обвинили власти страны в подготовке провокации рядом с Приднестровьем
В Кремле назвали обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Колин Фаррелл расстался с возлюбленной после пяти лет отношений
Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву
Россиянам раскрыли способ похудеть без тренировок
Росгвардейцы изъяли более 200 экстремистских книг в Херсонской области
Шойгу вручил ордена Мужества отразившим атаку БПЛА в Крыму военнослужащим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.