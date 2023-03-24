В Грузии напомнили о сотрудничестве правительства времен Саакашвили с Россией

«Sputnik Грузия»: премьер Грузии напомнил оппозиции о сотрудничестве Саакашвили с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что требования оппозиции проводить антироссийскую политику противоречат действиям, совершенным правительством времен бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Премьер-министра цитирует «Sputnik Грузия» в Telegram.

Гарибашвили напомнил оппозиции, что при Саакашвили руководство страны продало критическую инфраструктуру и энергетические объекты российским компаниям. Слова премьера стали ответом на требования разорвать экономические отношения с Россией.

Премьер-министр также отметил, что прошлое правительство сняло визовый режим для россиян, и не ввело санкции после 2008 года (российско-грузинский конфликт — прим. «Ленты.ру»). Гарибашвили считает, что выполнения требований оппозиции принесет ущерб гражданам Грузии.

Ранее вице-спикер парламента Грузии заявил, что в страну приезжают стронники экс-президента Саакашвили, чтобы подталкивать молодежь к революции. Саакашвили отбывает тюремное заключение в Грузии, он жалуется на потерю веса и риски развития полиорганной недостаточности.