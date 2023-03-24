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07:26, 24 марта 2023Мир

В Германии заявили о риске эскалации из-за отказа от переговоров с Россией

Депутат Бундестага: идея отказа от переговоров с Россией опасна эскалацией на Украине

Фото: IMAGO / Achille Abboud / Global Look Press

Депутат немецкого Бундестага Андрей Хунко предупредил о риске эскалации конфликта на Украине из-за отказа от переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Global Times.

По словам Хунко, переговоров хотят «огромные части мира», так как они страдают. При этом в Германии сама идея переговоров рассматривается как предательство. «У авторитетных партий здесь есть идея, что они могут выиграть — не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и взять Крым. Эта идея очень опасна, потому что это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал депутат.

В этой же беседе Андрей Хунко заявил, что импортируемый Германией американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался намного дороже российского и менее экологичным. По его словам, теперь Берлин зависит от поставок энергоносителей из США.

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Марина Совина
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