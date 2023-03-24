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20:57, 24 марта 2023Забота о себе

Злодейка из «Женщины-Халка» сравнила свою сексуальную жизнь с «Голодными играми»

Джамила Джамил призналась в сексуальной сдержанности в первые месяцы отношений

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

Актриса Джамила Джамил не допускает поцелуев и другой близости в первые три месяца отношений. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу The View, сравнив свою сексуальную жизнь с фильмом «Голодные игры», пишет издание Independent.

Сексапильная злодейка из «Женщины-Халка» призналась, что причина сдержанности кроется в ее характере. «Я та, кого бы вы назвали серийной убийцей эрекции», — пошутила Джамил. Она добавила, что в отношениях ждет три месяца до первого поцелуя и секса. «Это похоже на голодные игры в попытках залезть мне в штаны», — заметила британская артистка.

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Звезда Marvel, 37-летняя Джамил также призналась, что ненавидит спортивные упражнения. По ее словам, она 20 лет страдала анорексией, спорт был для нее наказанием за съеденную лишнюю порцию еды. Сейчас она избавилась от болезни, может легко съесть пиццу и предпочитает танцы под любимую музыку вместо тренировок в спортзале.

Ранее Джамил рассказала, что страдает от неизлечимой болезни — синдром Элерса-Данлоса. Она показала подписчикам, как растягивается ее кожа на лице.

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Екатерина Улитина
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