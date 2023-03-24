Заказавшего из Британии канистру наркотического коктейля россиянина арестовали

Петербуржца взяли под стражу за заказ канистры наркотического коктейля из Великобритании

В Санкт-Петербурге взяли под стражу 27-летнего местного жителя, которому посылкой пришла канистра наркотического коктейля из Великобритании. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

Подозрительную посылку с канистрой, наполненной розовой жидкостью, обнаружили сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен. Экспертиза установила, что семь килограммов смеси содержит в составе кодеин-опиумный алколоид. Из него изготавливают наркотический коктейль, который с первого употребления вызывает зависимость и приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Во время обысков у получателя посылки обнаружили и изъяли экстази и амфетамин. По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в значительном размере»). Арестованному петербуржцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гражданина Турции, разыскиваемого за незаконный оборот героина, экстрадировали из России.