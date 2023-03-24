Сыщики задержали вернувшегося на место преступления россиянина

В Бурятии россиянин приревновал сожительницу и убил ее молотком

В Республике Бурятия задержали 46-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 48-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 21 марта подозреваемый на почве ревности напал на свою жертву и до смерти забил ее молотком, нанеся множество ударов по голове, ногам и туловищу, после чего сбежал с места преступления. Труп обнаружили соседи, сообщившие о произошедшем полицейским. Начался розыск, но ночью злоумышленник вернулся на место преступления и был схвачен сыщиками.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее 24 марта сообщалось, что в Забайкалье россиянина арестовали за убитую металлической цепью женщину.