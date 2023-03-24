Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:42, 24 марта 2023Силовые структуры

Сыщики задержали вернувшегося на место преступления россиянина

В Бурятии россиянин приревновал сожительницу и убил ее молотком

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Республике Бурятия задержали 46-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 48-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 21 марта подозреваемый на почве ревности напал на свою жертву и до смерти забил ее молотком, нанеся множество ударов по голове, ногам и туловищу, после чего сбежал с места преступления. Труп обнаружили соседи, сообщившие о произошедшем полицейским. Начался розыск, но ночью злоумышленник вернулся на место преступления и был схвачен сыщиками.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее 24 марта сообщалось, что в Забайкалье россиянина арестовали за убитую металлической цепью женщину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море
ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов
Бывшая солистка «Серебра» снялась в платье-сетке на голое тело
Доктор Мясников выявил связь язвы желудка с группой крови
Медведев высказался о Twitter и Telegram
Медведев призвал присмотреться к историческому значению князя Потемкина
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
В России допустили резкий рост закупок зерна в госфонд из-за проблем с экспортом
Тигр растерзал двух собиравших валежник женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.