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20:09, 24 марта 2023Россия

Ученицу с платком на голове не пустили в российскую школу

В Саратове девочку с платком на голове не пустили в школу

Фото: Ifrah Akhter / Unsplash

В Саратове 12-летнюю ученицу с покрытой платком головой не пустили в школу. Об этом отец девочки рассказал местному изданию «Общественное мнение».

По словам мужчины, его дочь впервые пришла в школу в платке. Это якобы сразу же не понравилось педагогам. «Сначала претензии ей высказала классная руководительница, затем директор», — утверждает он. Отец школьницы отметил, что девочка была в обычной одежде, учителей якобы смутил именно платок.

«Родителей вызвали в школу. Я пришел и узнал, что мою дочь в школу в платке больше не пустят», — заключил мужчина.

Классный руководитель ученицы в беседе с корреспондентом издания заявила, что девочка присутствовала на всех занятиях. На вопрос о том, почему в образовательном учреждении нельзя ходить в платке, она бросила трубку, подчеркивает автор материала. При этом формального запрета на ношение платка в школе нет, указано в публикации.

Похожий случай произошел осенью 2022 года в Тюмени. Тогда директор местной школы не пустила в учреждение ученицу в хиджабе. Директор объяснила свои действия тем, что устав школы запрещает девочкам ходить с покрытой головой.

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Алан Босиков
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