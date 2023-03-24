В российском городе «Газель» полностью ушла под землю

В Перми на шоссе Космонавтов под землю провалилась «Газель»

На одной из улиц Перми под землю полностью ушла «Газель». В результате инцидента никто не пострадала. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Инцидент произошел на шоссе Космонавтов российского города. Водитель, когда начал движение, почувствовал, как колеса проваливаются под асфальт. Ему удалось выбраться из кабины.

По предварительной информации, дорожное полотно оказалось неустойчивым, так как в районе местной печатной фабрики «Гознака» прорвало канализацию и размыло грунт. В РИА Новости уточнили, что автомобиль получил повреждения, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в московском районе Южное Бутово машина завязла в глубокой луже. Инцидент произошел 22 марта на юго-западе столицы. Причина того, почему водитель оказался на обочине, осталась неизвестной.