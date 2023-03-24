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04:25, 24 марта 2023Бывший СССР

Российский военный заявил о попытках ВСУ высадиться на левобережье Днепра

Пулеметчик «Шило» сообщил о попытках ВСУ высадиться на левобережье Херсонской области

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Пулеметчик бригады береговой охраны ВС РФ с позывным «Шило» сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левобережье Херсонской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам российского военного, украинские диверсанты еженедельно предпринимают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик. «Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег», — уточнил он. Собеседник агентства отметил, что в последний раз на левобережье пыталась прорваться группа из 16 человек на четырех моторных лодках.

По словам «Шило», украинские военные «хорошо экипированы, одеты в форму натовского образца, используют самые различные плавсредства», которые, предположил пулеметчик, были изъяты у местного населения. Он подчеркнул, что российские военные определяют местонахождение противника с помощью дронов.

Ранее в Херсонской области сообщили о потоплении баржи с украинскими десантниками.

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Марина Совина
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