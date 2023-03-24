Эксперты объяснили необходимость регулярных тренировок

Инструктор по психологии Карен Стейт: регулярные тренировки замедляют старение мозга

Эксперты в области психиатрии объяснили необходимость проводить тренировки регулярно. Их слова приводит Shape.

«Упражнения повышают вашу самооценку, а это, в свою очередь, толкает вас к следующему шагу, к новым целям и достижениям», — посчитал психиатр Джон Ратей. Он добавил, что спорт помогает продуцировать нейромедиаторы, которые меняют самовосприятие людей.

По словам клинического инструктора по психологии Карен Стейт, систематические тренировки способны замедлить старение мозга и снизить риск развития болезни Альцгеймера на 50 процентов. «Упражнения — единственная возможность заставить клетки мозга обновляться», — отметила она.

Ранее фитнес-тренер Яна Никоненко назвала способ сделать занятие спортом привычкой. Специалист посоветовала присоединить спорт к другому привычному занятию. «Например, вы почистили зубы утром и после этого вы идете заниматься зарядкой пять-семь минут», — сказала она.