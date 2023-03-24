Михаил Саакашвили заявил о причастности российских агентов к своему отравлению

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил о причастности к своему отравлению «проникших в спецслужбы Грузии российских агентов». Об этом он высказался в интервью Politico.

По словам политика, для его отравления российские агенты якобы «внедрились в грузинские службы безопасности». «Я хорошо помню тот день, когда мне ввели яд, я чуть не умер... С тех пор у меня плохое здоровье», — заключил Саакашвили. Каких-либо доказательств в подтверждение своего суждения экс-президент не привел.

Ранее клиника «Вивамед» в Тбилиси предложила Минюсту Грузии «оценить целесообразность дальнейшего пребывания» Саакашвили в лечебном учреждении. При этом там указали на то, что с октября 2022 года бывший политик отказывается от предложенного ему лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях».