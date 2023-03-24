Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Минобороны НКР сообщило о повторном вхождении эсминца США в акваторию островов Сиша

Американский ракетный эсминец USS Milius снова вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, пишет РИА Новости.

Он утверждает, что США снова угрожают безопасности Китая — 24 марта эсминец USS Milius повторно вошел в «территориальные воды китайского архипелага Сиша». Уточняется, что КНР не давала такого разрешения США.

В связи с повторяющимися инцидентами Китай должен принять необходимые меры, напомнил Тань Кэфэй. По его словам, Пекин потребовал от Вашингтона прекратить провокации в море, «иначе США будут нести всю ответственность за вызванные этим серьезные последствия».

В четверг, 23 марта, американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения со стороны Китая также вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Тем самым США, как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, «подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море».

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. На шельфе этих островов, как утверждалось, были найдены значительные запасы углеводородов. В настоящий момент спорными остаются архипелаг Сиша и острова Спратли. Положение в регионе обостряется из-за американских кораблей и самолетов. При этом, несмотря на претензии со стороны КНР, Вашингтон заявляет, что США будут «плавать и летать» везде, где это официально разрешено.