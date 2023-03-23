Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

В НОАК КНР заявили, что эсминец США незаконно зашел в акваторию спорных островов Сиша

Американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения со стороны Китая вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, пишет РИА Новости.

Утверждается, что американский ракетный эсминец незаконно вторгся «в территориальные воды китайского архипелага Сиша» 23 марта. Тем самым США, как заявил Тянь Цзюньли, «подорвали мир и стабильность в Южно-Китайском море».

Военно-морские силы (ВМС) НОАК сопроводили американский корабль, покидающий воды спорных островов. Помимо этого, китайские военные настояли на том, чтобы USS Milius полностью вышел из зоны Парасельских островов.

Тянь Цзюньли добавил, что войска Южной зоны боевого командования НОАК продолжат принимать все необходимые меры для «решительной защиты» данной территории и обеспечения ее безопасности. Таким образом, как сказано в заявлении, военные КНР намерены добиваться мира и стабильности в Южно-Китайском море.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. На шельфе этих островов, как утверждалось, были найдены значительные запасы углеводородов. В настоящий момент спорными остаются архипелаг Сиша и острова Спратли. Положение в регионе обостряется из-за американских кораблей и самолетов. При этом, несмотря на претензии со стороны КНР, Вашингтон заявляет, что США будут «плавать и летать» везде, где это официально разрешено.