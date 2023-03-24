Родители сочли статую Давида порнографией и добились увольнения директора школы

Tallahassee Democrat: директор школы уволена из-за показа скульптуры Давида на уроке

Директор частной школы в американском городе Таллахасси, штат Флорида, была вынуждена уйти в отставку после того, как родители учеников сочли, что урок искусства Ренессанса, где детям демонстрировали статую Микеланджело, имел порнографический характер, и добились ее увольнения. Об этом сообщает Tallahassee Democrat.

Хоуп Карраскилья возглавляла школу Tallahassee Classical менее года, прежде чем подала в отставку на экстренном заседании совета учебного заведения. По словам женщины, причиной ее ухода послужили жалобы на урок искусства, посвященный эпохе Ренессанса. В частности, родители выразили недовольство содержанием урока, на котором детям показали скульптуру Микеланджело «Давид» и фреску «Сотворение Адама», а также «Рождение Венеры» Боттичелли.

После инцидента совет школы принял новое правило, согласно которому родители должны быть уведомлены за две недели до проведения любого потенциально спорного урока. Родители смогут заранее ознакомиться с учебным планом и иллюстрациями, а также получат напоминание за неделю до проведения урока.

Часть родителей были возмущены увольнением Карраскильи. Она стала уже третьим директором школы с момента ее основания три года назад.

Ранее сообщалось, что в американском городе Юджин, штат Орегон, родители обвинили учителя в том, что он дал ученикам задание написать сочинение о сексуальных фантазиях. В задании по предмету, посвященному здоровью, школьникам предлагалось написать рассказ на тему секса.

